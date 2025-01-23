В Вельске в аварии пострадал восьмилетний мальчик

Несчастный случай произошёл накануне в 13:50 на улице Красной — в районе дома № 27Водитель автомобиля «ВАЗ-212140», мужчина 1983 года рождения, совершил наезд на восьмилетнего мальчика, который перебегал дорогу в неустановленном месте в зоне видимости пешеходного перехода.