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SPLETNIK

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Полина Юмашева стала победительницей первого Кубка Москвы по паделу

Полина Юмашева стала победительницей первого Кубка Москвы по паделу

Соосновательница интернет-издания "Сплетник" Полина Юмашева и российская чемпионка Ника Служителева стали победительницами первого Кубка Москвы по паделу.

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