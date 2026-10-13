Politico: ФРГ, Италия и Бельгия призвали создать "стоп-кран" для решений ЕК

Канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер Италии Джорджа Мелони и премьер Бельгии Барт Де Вевер предложили создать в Евросоюзе «механизм стоп-крана», позволяющий приостанавливать действие европейских норм и решений Еврокомиссии (ЕК), если они препятствуют конкуренции и развитию промышленности.
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