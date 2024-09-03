Сбербанк: мошенники, взламывая аккаунты на «Госуслугах», оформляют займы в МФО

Злоумышленники действуют двумя группами Мошенники при взломе аккаунтов на «Госуслугах» действуют двумя группами: первая взламывает личный кабинет, а вторая уже затем занимается оформлением займов, сообщил зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов в интервью РИА Новости на полях ВЭФ.