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Бывший командир теробороны Энергодара сдал списки своих подчиненных российским военным

Бывший командир теробороны Энергодара сдал списки своих подчиненных российским военным

Один из бывших командующих украинской территориальной обороной в городе Энергодар Виталий Деменко рассказал о своем отказе участвовать в антироссийских диверсиях и призвал к такому же поведению всех участников подобных формирований киевского режима.

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