Бывший командир теробороны Энергодара сдал списки своих подчиненных российским военным

Один из бывших командующих украинской территориальной обороной в городе Энергодар Виталий Деменко рассказал о своем отказе участвовать в антироссийских диверсиях и призвал к такому же поведению всех участников подобных формирований киевского режима.
Один из бывших командующих украинской территориальной обороной в городе Энергодар Виталий Деменко рассказал о своем отказе участвовать в антироссийских диверсиях и призвал к такому же поведению всех участников подобных формирований киевского режима.
Свежие комментарии