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Киев второй день подряд пытается нанести удары по уфимскому НПЗ

Киев второй день подряд пытается нанести удары по уфимскому НПЗ Массированная атака украинских беспилотников на Башкирию отражена, противник прод.

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