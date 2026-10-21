«Никакой Украины тут не было»: О братском народе надо уже забыть Что возьмем, то станет Россией, а что не возьмем, то придется признать враждебным нам государством Александр Храмчихин Фото: Ana Fernandez / Keystone Press Agency / Global Look Press Приезд в Киев Бориса Джонсона весной 2022 г.
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Да, создания искусственной «УССР» в совершенно произвольных границах (с присоединением исконно русских земель) "Плешивый " ульянов ленин заложил бомбу которая сейчас взорвалась
Смешно!!! Кто написал эти три выбора? Всё намММММмного сложнее.
По уму - ВСЕ западноукраинские земли, не входившие в Российскую Империю, надо было отдать Польше ещё в 1945 году - Белостокскую область (кстати - НИКОГДА НЕ БЫВШУЮ Австро-Венгерской провинцией) же отдали... И пусть "пшеки" с "западенцами" ГРЫЗЛИСЬ бы!
Между прочим - даже ДО ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ - значит ещё в ЦАРСКОЙ РОССИИ - были люди (если я не ошибаюсь - какой-то государственный деятель Дурново даже соответствующую докладную записку царю подавал), справедливо считавшие, что присоединение к стране австро-венгерской части Украины принесёт нам БОЛЬШЕ ВРЕДА, ЧЕМ ПОЛЬЗЫ !!!
в самом деле,ведь не было изначально никакой Украины,а только Окраина земли русской...заем было туда какую-то Галицию присобачить и создать это квазиобразование??
Нет политической воли у руководства, причём всего, от ... и до низших - декларируют себя как правопреемника СССР, так денонсируйте все внутренние передачи земель, включая послевоенные от Восточной Пруссии и Польши. Да и, выражаясь юридическим языком, в каких границах входили в состав общего государства, в таких и выходить должны.