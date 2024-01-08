В США заподозрили проведение «щекотливой» операции главе Пентагона

Американский журналист, репортер HuffPost и New York Magazine Яшар Али предположил, что сокрытие факта госпитализации главы Пентагона Ллойда Остина может быть связано с проведением ему какой-либо «щекотливой» операции.
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