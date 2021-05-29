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В минуту отчаяния надо помнить: если судьба внезапно все отняла, она так же внезапно может все вернуть

В минуту отчаяния надо помнить: если судьба внезапно все отняла, она так же внезапно может все вернуть

Иногда человек падает в яму. Только что он летал и все шло просто прекрасно. Казалось, что так будет всегда.

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Ольга Кольцова (Кринберг)
Чаще всего, у сильных людей, чёрная полоса оказывается взлётной. Просто раньше он пытался взлететь, пардон, задом вперёд или открыть дверь не в ту сторону. А потом увидел, как надо правильно...и взлетел. А те, кто отвернулся или плевался, так и остались внизу 👌

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