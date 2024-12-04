Повар сыграл в футбол курицей: в Крыму разгорелся скандал вокруг бургерной EFC

СБ Сергей Б Работодателя под суд за нарушение требований безопасности при приготовлении продуктов питания, кафе закрыть. боимся что его уже сожгли дотла

soylosan Каких требований? Причём тут работодатель? Раздули из мухи слона и подпрыгивают. Шаурмявную вам открыть на месте евпаторийской курочной? Чтобы очередной мастурбек подрочив, крутил "лучший продукт" немытыми руками лично для вас? Ну приезжайте в Москву их тут море. А Евпаторию не задевайте.