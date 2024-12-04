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Повар сыграл в футбол курицей: в Крыму разгорелся скандал вокруг бургерной EFC

Повар сыграл в футбол курицей: в Крыму разгорелся скандал вокруг бургерной EFC

Политнавигатор В Евпатории разгорается скандал вокруг видео с камеры наблюдения местного кафе, где молодой человек удачным пасом с ноги отправляет куриное крылышко на сковороду.

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Комментарии
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СБ
Сергей Б
Работодателя под суд за нарушение требований безопасности при приготовлении продуктов питания, кафе закрыть. боимся что его уже сожгли дотла
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7 час.
soylosan
Каких требований? Причём тут работодатель? Раздули из мухи слона и подпрыгивают. Шаурмявную вам открыть на месте евпаторийской курочной? Чтобы очередной мастурбек подрочив, крутил &quot;лучший продукт&quot; немытыми руками лично для вас? Ну приезжайте в Москву их тут море. А Евпаторию не задевайте.
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6 час.
АНГЕЛ АНГЕЛ
Посетитель ресторана спрашивает официанта. Это правда, что вы доедаете, что надоели ваши клиенты, нет, это вы едите, что мы недоели... Мораль самая вкусная и безопасная еда приготовленная дома....
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5 час.

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