Олимпийское перемирие или новейший тип западных политиков

Федор Липин Не слушайте этого хитрожопа-легушатника! С какой радости? Россия там не участвует, отстранена типа! Два зайца решил убить Макороша, если выгорит с перемирием, и хохлам будет передых для перегруппировки (это считаю главная хитрость), и переговорщиком дна весь мир прослывет (это попутная хитрожопость).

Е Ва с кем в олимпиаду играете, с тем и миритесь, сами устроили "игры - крысиные бега"