Наполеон Шашнадцатый вновь продвигает идею Олимпийского перемирия. Что характерно, по его мнению перемирия необходимо достичь прежде всего на юго-западе русских земель.
Олимпийское перемирие или новейший тип западных политиков
Комментарии
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Федор Липин
Не слушайте этого хитрожопа-легушатника! С какой радости? Россия там не участвует, отстранена типа! Два зайца решил убить Макороша, если выгорит с перемирием, и хохлам будет передых для перегруппировки (это считаю главная хитрость), и переговорщиком дна весь мир прослывет (это попутная хитрожопость).
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7 час.
Е Ва
с кем в олимпиаду играете, с тем и миритесь, сами устроили "игры - крысиные бега"
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5 час.
Сергей Гришин
Ну у России нет никакой олимпиады. Поэтому и перемирия нет. У них есть олимпиада, вот пусть и меремеряются промеж собой!
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3 час.
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