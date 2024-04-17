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Закон и Порядок

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Олимпийское перемирие или новейший тип западных политиков

Олимпийское перемирие или новейший тип западных политиков

Наполеон Шашнадцатый вновь продвигает идею Олимпийского перемирия. Что характерно, по его мнению перемирия необходимо достичь прежде всего на юго-западе русских земель.

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Комментарии
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Федор Липин
Не слушайте этого хитрожопа-легушатника! С какой радости? Россия там не участвует, отстранена типа! Два зайца решил убить Макороша, если выгорит с перемирием, и хохлам будет передых для перегруппировки (это считаю главная хитрость), и переговорщиком дна весь мир прослывет (это попутная хитрожопость).
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7 час.
Е Ва
с кем в олимпиаду играете, с тем и миритесь, сами устроили &quot;игры - крысиные бега&quot;
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5 час.
Сергей Гришин
Ну у России нет никакой олимпиады. Поэтому и перемирия нет. У них есть олимпиада, вот пусть и меремеряются промеж собой!
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3 час.

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