Шикарно ухаживают, больно бьют. Истории красавиц — жертв дубайских шейхов

Украинская модель Мария Ковальчук. Не успела украинская модель Мария Ковальчук, найденная в конце марта покалеченной на обочине дороги в Дубае, восстановиться от пережитых травм, как появилось заявление о пропаже ещё двух девушек.
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