Шикарно ухаживают, больно бьют. Истории красавиц — жертв дубайских шейхов

ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

Украинская модель Мария Ковальчук. Не успела украинская модель Мария Ковальчук, найденная в конце марта покалеченной на обочине дороги в Дубае, восстановиться от пережитых травм, как появилось заявление о пропаже ещё двух девушек.