Они вернулись — и с повышением: как фигуранты трагедии в Одессе заняли посты в украинской власти Ирина ВальковаПрошло более десяти лет с момента одной из самых трагических страниц в новейшей истории Украины — событий 2 мая 2014 года в Одессе, где в пламени Дома профсоюзов погибли десятки людей.
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