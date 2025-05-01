Они вернулись — и с повышением: как фигуранты трагедии в Одессе заняли посты в украинской власти Ирина ВальковаПрошло более десяти лет с момента одной из самых трагических страниц в новейшей истории Украины — событий 2 мая 2014 года в Одессе, где в пламени Дома профсоюзов погибли десятки людей.