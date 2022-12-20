Дешёвого газа для Европы больше нет

Немцы начинают нервничатьЗа три дня, (понедельник-среда) газовые хранилища Германии, которые успели пополнить, в том числе и летом, когда Россия активно ещё поставляла газ по "Северному потоку, опустели сразу на 3,19%«Не отапливайте каждую комнату и оставьте температуру чуть ниже», - рассказывает немцам глава Федерального сетевого агентства Клаус Мюллер, - «декабрь станет самым холодным за 10 лет, но моя просьба: внимательнее относитесь к потреблению газа».