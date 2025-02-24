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Зеленскому прилетел удар от Польши: Украину снова кинули. На этот раз на 91 млн евро

Зеленскому прилетел удар от Польши: Украину снова кинули. На этот раз на 91 млн евро

RMF: В Польше разворовали свыше 90 млн евро, предназначенных для помощи КиевуПо информации "RMF 24", Евросоюз выделил немалые средства на закупку генераторов для Украины, однако польская сторона присвоила из них около 91 миллиона евро.

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