Первый замгубернатора ХМАО пролоббировал смену руководства компании, которая получает миллиарды на проект в Нягани

Власти Ханты-Мансийского автономного округа сменили генерального директора АО «Управляющая компания «Промышленные парки Югры», через которое проходит бюджетное финансирование на создание особой экономической зоны в Нягани.
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