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Форвард «Вест Хэма» Антонио о гонке в АПЛ: «Если все решится в последнем туре, «Арсенал» выиграет. Мы пытаемся попасть в еврокубки и будем играть на выезде с «Сити» 

«Если все будет решаться в последнем туре, думаю, «Арсенал» выиграет титул. В последнем матче сезона у нас тоже будет мотивация, мы пытаемся попасть в еврокубки и будем играть на выезде с «Ман Сити», – сказал форвард «Вест Хэма».

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