Ферран Торрес назвал переход в ПСЖ шагом вперёд в карьере

«Для меня это большой шаг вперёд. Я горжусь тем, что оказываюсь в составе команды, которая в данный момент является чемпионом Европы и двукратным победителем Лиги чемпионов.
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