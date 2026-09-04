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Регионы России

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Ферран Торрес назвал переход в ПСЖ шагом вперёд в карьере

Ферран Торрес назвал переход в ПСЖ шагом вперёд в карьере

«Для меня это большой шаг вперёд. Я горжусь тем, что оказываюсь в составе команды, которая в данный момент является чемпионом Европы и двукратным победителем Лиги чемпионов.

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