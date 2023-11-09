Собянин: Поддержка Москвы помогает импортозамещению уникальных технологий

Еще один производитель из Москвы создал уникальные светодиодные модули для медиафасадов Столичная компания разработала преобразователь сигналов СВЧ-диапазона для спутниковой и космической связи, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.
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