Собянин: Поддержка Москвы помогает импортозамещению уникальных технологий

Еще один производитель из Москвы создал уникальные светодиодные модули для медиафасадов Столичная компания разработала преобразователь сигналов СВЧ-диапазона для спутниковой и космической связи, сообщил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.