NZ Herald: на 85-м году жизни умер актер из «Властелина колец» Дэвид Уитерлей

Ушел из жизни актер из «Властелина колец» Дэвид Уитерлей, ему было 85 лет.Умер Дэвид Уитерлей, актер, снимавшийся в таких фильмах как «Властелин колец» и сериале «Зена – королева воинов», пишет издание The New Zealand Herald.