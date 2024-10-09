В обновлении Windows 11 24H2 заметили баг с исчезающим курсором мыши. И вот как реши...

В обновлении Windows 11 24H2 заметили баг с исчезающим курсором мыши. И вот как решить эту проблемуВ обновлении Windows 11 24H2, которое привносит в систему массу нововведений (функции ИИ, повышенная производительность и улучшенная безопасность), обнаружили новый баг, из-за которого пропадает курсор мыши.