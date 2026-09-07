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Тульские новости

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Проект «По местам истории» расскажет, как появился Тульский герб

Проект «По местам истории» расскажет, как появился Тульский герб

«Тульские новости» с администрацией города Тулы продолжают проект «По местам истории Тулы». Онлайн-акция приурочена к 880-летию нашего города.

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