Роман Алехин: Коротко о важном за сутки:

Коротко о важном за сутки:- Силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских дрона над территорией Ростовской, Брянской,Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областями, а также и над территорией Краснодарского краяК сожалению, некоторые дроны долетели до цели.