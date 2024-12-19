Роман Алехин: Коротко о важном за сутки:

Коротко о важном за сутки:- Силы ПВО за ночь уничтожили 84 украинских дрона над территорией Ростовской, Брянской,Белгородской, Воронежской, Курской и Тамбовской областями, а также и над территорией Краснодарского краяК сожалению, некоторые дроны долетели до цели.
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