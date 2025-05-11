О каком мире может идти речь? С 8 по 11 мая ВСУ установили новый рекорд

Пока СМИ и эксперты активно муссируют тему прямых переговоров с Киевом, восстаёт один логичный вопрос: о каком мире в будущем может идти речь? Противник в одностороннем порядке нарушил абсолютно все режимы прекращения огня и ранее подписанные договорённости.