О каком мире может идти речь? С 8 по 11 мая ВСУ установили новый рекорд

Пока СМИ и эксперты активно муссируют тему прямых переговоров с Киевом, восстаёт один логичный вопрос: о каком мире в будущем может идти речь? Противник в одностороннем порядке нарушил абсолютно все режимы прекращения огня и ранее подписанные договорённости.
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