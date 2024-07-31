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Расчеты РСЗО «Град» уничтожили живую силу ВСУ на северском направлении

Расчеты РСЗО «Град» уничтожили живую силу ВСУ на северском направлении

Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии Южной группировки войск нанесли удары по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ) и уничтожили живую силу противника на северском направлении.

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