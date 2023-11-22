Владимир Соловьев разгорячился и публично оскорбил Даню Милохина

Галина И Соловьёв знает всю подноготную этого мальчика, за счёт чего он стал известным, потому и не сдержался. Поддерживаю Соловьёва!

МГ Марина Гайваровская Действительно, Милохин- сопля крашеная. В его 21 год парни раньше имели образование, работали, семью заводили и содержали. Была ответственность . А этот. Урод малолетний в 21 год, как из детсада пришел. Ни образования, ни ответственности, бла- бла- бла.