Владимир Соловьев. Фото: cenzura.mdПатриотично настроенный Владимир Соловьёв неожиданно затрясся, говоря о беглом блогере Дане Милохине, а потом неожиданно перешел на нецензурную брань.
Владимир Соловьев разгорячился и публично оскорбил Даню Милохина
Комментарии
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Галина И
Соловьёв знает всю подноготную этого мальчика, за счёт чего он стал известным, потому и не сдержался. Поддерживаю Соловьёва!
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5 час.
МГ
Марина Гайваровская
Действительно, Милохин- сопля крашеная. В его 21 год парни раньше имели образование, работали, семью заводили и содержали. Была ответственность . А этот. Урод малолетний в 21 год, как из детсада пришел. Ни образования, ни ответственности, бла- бла- бла.
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5 час.
Z Muliphein
А даня это кто? Он, она, оно? И вообще, ЧТО это? Говорят, что это существо остроумно чего-то там вякнуло... Ребят, если вы считаете этот лепет остроумным, это вас определенным образом характеризует🙄
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4 час.
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