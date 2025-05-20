Врач Мартынов: Засыпайте до 23:00 для полного восстановления организма

Врач-невролог Владимир Мартынов объяснил, почему ложиться спать до 23:00 полезно для здоровья. Мелатонин, гормон сна, начинает свою активную выработку в 21:00, достигая пика к полуночи, что помогает полноценному восстановлению организма.
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