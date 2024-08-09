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Вечерний Новосибирск

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Мигрант имитировал инфаркт в военкомате Новосибирска

Мигрант имитировал инфаркт в военкомате Новосибирска

Сегодня офицеры военного следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону нагрянули с рейдом в еще одно трехэтажное общежитие на Хилокском микрорайоне Новосибирска.

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Комментарии
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Александр Лагуткин
Та создайте условия, при которых мигранты не смогут приобретать российское гражданство, как мешок картошки на рынке!  Давно необходимо ввести визовый режим. Границы закрыть.   Нелегалов выкинуть.   Если нужны работники, то работодатель пусть покупает временную визу для конкретного  &quot;специалиста&quot; под свою ответственность, - финансовую и уголовную. Срок временной рабочей визы не более 90- дней. Проживание в вахтовых поселках работодателя под охраной. Никаких родственников сюда.. Отработал вахту и домой. Малейшее нарушение режима, дисциплины или закона, -автоматическая депортация без права посещения России в будущем. Для уже купивших гражданство ввести закон, по которому за любое нарушение закона лишать гражданства как самого нарушителя (вне зависимости от его возраста), так и его близких родственников. Всю семью немедленно депортировать без права посещения России.
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