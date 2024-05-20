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Нидерланды поставят Украине БМП с дистанционным управлением оружием

Нидерланды поставят Украине БМП с дистанционным управлением оружием

В ближайшее время Нидерланды поставят Вооруженным силам Украины (ВСУ) боевые машины пехоты YPR. Соответствующая информация была опубликована 20 мая на сайте Вооруженных сил Нидерландов со ссылкой на министра обороны страны Кайсу Оллонгрен.

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