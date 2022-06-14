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Песков: все попытки вытолкнуть Россию из международной жизни бесперспективны

Песков: все попытки вытолкнуть Россию из международной жизни бесперспективны

Россию невозможно вытолкнуть из мировой жизни и все попытки сделать это не имеют перспектив. Такое мнение высказал в интервью ТАСС накануне открытия Петербургского международного экономического форума официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

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