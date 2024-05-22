В Европарламенте заявили, что РФ не угрожает ни Франции, ни ЕС

REUTERS/Eric Vidal/Pool Россия не представляет угрозы ни для Франции, ни для Евросоюза, но поставки дальнобойных вооружений Киеву Западом лишь затягивают конфликт, заявил депутат Европарламента от Франции, кандидат на выборах в ЕП Тьерри Мариани в эфире радиостанции Sud Radio.