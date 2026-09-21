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Нижегородская правда

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Нижний Новгород принял Суперкубок России по футзалу среди женских команд

Нижний Новгород принял Суперкубок России по футзалу среди женских команд

В Нижнем Новгороде на паркете ФОК «Мещерский» прошел матч за Суперкубок России по футзалу среди женских команд.

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