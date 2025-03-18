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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Егор Титов: «Мартинс – один из сильнейших опорников РПЛ. «Спартак» является претендентом номер один на чемпионство по такой игре»

Полузащитник «Спартака» сделал дубль в матче против «Зенита» (2:1) в матче 21-го тура Мир РПЛ. «Герой.

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