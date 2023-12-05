Сенатор США Сандерс обвинил Нетаньяху в аморальных шагах в Газе

Власти Соединенных Штатов Америки не обязаны выделять $10,1 млрд, чтобы передать их в виде финансовой поддержки для правительства Израиля, которое в настоящий момент возглавляет премьер-министр Биньямин Нетаньяху.
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