🇺🇸🇪🇺🇺🇦 На этой неделе на авиабазе «Рамштайн» состоялась встреча членов Контактной группы по вопросам обороны т.
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🇺🇸🇪🇺🇺🇦 На этой неделе на авиабазе «Рамштайн» состоялась встреча членов Контактной группы по вопросам обороны т.
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