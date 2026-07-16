Краснодарский край накрыл сильный град с крупными кусками

В отдельных районах Краснодарского края прошёл сильный град, размер которого достигал крупной сливы. Местные жители зафиксировали этот природный феномен на видео, которые позже появились в открытом доступе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии