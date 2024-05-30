Отставной дипломат, бывший советник американской части президентской комиссии Российской Федерации и США по развитию двустороннего сотрудничества Джеймс Карден заявил, что решение президента Соединенных Штатов Джо Байдена разрешить Украине наносить удары по территории РФ американским вооружением является безрассудным.
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