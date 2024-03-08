Переулками Москвы. От Ордынки по Черниговскому – в поисках Параскевы Пятницы

Юрий Ильинов

НЕ БЕСИТЕ ЛОРУ Лора порхала по кухне, готовила ужин для большой и голодной семьи. Младший сын делал уроки в своей комнате, старший убежал в магазин за хлебом, кошка путалась под ногами в поисках корма, а муж еще не вернулся с работы. Помешивая жаркое и напевая себе под нос любимую песню, Лора тихонько улыбалась, предвкушая встречу с Сашей, который вот-вот должен был вернуться домой. Она то и дело прислушивалась, не подъехала ли машина к дому. И вот, замок в двери зашевелился. Женщина наспех вытерла руки полотенцем и побежала встречать любимого. Его величество прибыло — Кто тут это поставил? — было первое, что услышала Лора от пришедшего мужа. Все ясно. Опять не в духе. — Привет, дорогой! — Лора потянулась обнять Сашу, но он зло посмотрел на нее, и желание обниматься пропало. — Привет. Почему тут стоит эта сумка? Я запнулся об нее. — Не знаю, откуда она здесь, — сказала Лора и пошла обратно на кухню. Муж громко раздевался, ворча на весь белый свет. Лора думала, что вкусный ужин его расслабит и ждала на кухне мужа. Все собрались за столом, Лора расставила тарелки, разложила дымящееся жаркое, подала вилки, налила компот. — Опять недосолила, Лора! Ну сколько можно? Я люблю, когда соли больше, — укоризненно сказал Саша, потянувшись за солонкой. — А мне кажется, соли как раз достаточно. Не хватает — досоли, — спокойно ответила Лора. — Ты дура что ли? Не можешь сразу нормально посолить? Женщина подняла одну бровь и многозначительно посмотрела на супруга. Придирка за придиркой быстро превращали мягкую и любящую Лору в холодную и злую фурию. —Чай горячий. Не могла разбавить? Знаешь ведь, что я всегда разбавляю. — Сейчас, дорогой, — сказала Лора нежным голосом. Не будите во мне зверя Она встала, взяла кувшин с водой, подошла к мужу и вылила холодную воду на его голову. Всю. Немая сцена. Саша хлопал глазами, открывал и закрывал рот, как рыба, а Лора медленно удалилась из кухни, на прощание бросив стальным голосом: — Посуду за собой помойте. Саша посидел еще несколько секунд, потом взял полотенце, вытер голову и молча начал убирать со стола.