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Смоленская Газета

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Краевед, музейный работник, педагог – о жизни Смоленска на рубеже XIX–XX веков

Краевед, музейный работник, педагог – о жизни Смоленска на рубеже XIX–XX веков

«Смоленская газета» продолжает публикацию малоизвестных очерков Василия Ивановича Грачёва (1865–1932) – известнейшего смоленского краеведа, музейного работника, общественного деятеля, педагога конца XIX – первых десятилетий XX века.

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