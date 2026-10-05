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Ученые нашли «планету-феникс», возникшую из останков погибшей звезды

Ученые нашли «планету-феникс», возникшую из останков погибшей звезды

Из «пепла» мертвой звезды родился новый мир размером с Юпитер Международная группа астрономов обнаружила первые убедительные свидетельства существования планеты второго поколения у белого карлика — мира, который, предположительно, сформировался уже после гибели своей родительской звезды из сброшенного ею вещества.

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