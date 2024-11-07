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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Петржела о Семаке: «В «Зените» у него все хорошо. Сергей скорее возглавит сборную России, чем европейский клуб»

«Будущее Семака в Европе? Пока у него все хорошо в «Зените». Сергей скорее возглавит сборную России, чем европейский клуб», – рассказал бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела.

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