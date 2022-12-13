Обзор рынков от Банки.ру: пара доллар/рубль может полноценно закрепиться выше 63 рублей

По итогам понедельника развитые рынки продемонстрировали разнонаправленную динамику. Так, в Европе к окончанию торгов основные площадки потеряли в пределах 0,5%, а в США индексы Dow Jones и S&P500, напротив, выросли на 1,6% и 1,4% соответственно.