СК Мурманска проверит информацию о бросившей людей жить в руинах УК

В Мурманске проверят "управляйку" бросившую разломанные стены и пол в одной из квартир.Мурманские следователи приступили к проверке информации, представленной местным Народным фронтом о том, что жители многоквартирного дома остались жить в руинах из-за того, что управляющая компания допустила халатность.