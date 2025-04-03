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  • Sergey Ivanov
    Так ничего автор и не объяснил... Как была абракадабра- так абракадаброй и осталась. А вот вам другая задачка на ту ж...Что означает слов...
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Что означает слово «абракадабра» и почему мы неправильно его используем

Что означает слово «абракадабра» и почему мы неправильно его используем

Забавное слово «абракадабра» знакомо каждому. Мы используем его в разговоре с друзьями, при общении с коллегами на работе, играя с детьми.

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Комментарии
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Sergey Ivanov
Так ничего автор и не объяснил... Как была абракадабра- так абракадаброй и осталась. А вот вам другая задачка на ту же тему: Что означает слово «ерунда»? Оказывается (если верить интернету)- слово это в русском языке возникло при Петре. Немецкие инженеры, объясняя русским плотникам- кораблестроителям задачу, часто повторяли: «Hier und da”, что означало «Здесь и там». В сознании русского мужика все это слилось в одну непонятную абракадабру «ерунда». Так и вошло это слово в русский язык для обозначения чего- то непонятного, какой- то чепухи...
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