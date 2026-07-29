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Trustmark Corporation отчитывается о росте доходов и депозитов во II квартале 2026 года

Trustmark Corporation отчитывается о росте доходов и депозитов во II квартале 2026 года

Американская банковская холдинговая компания Trustmark Corporation (NASDAQ: TRMK) отчиталась о финансовых результатах за второй квартал 2026 года, зафиксировав чистую прибыль в размере 63,5 миллиона долларов США, или 1,08 доллара на разводненную акцию.

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