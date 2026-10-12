Шоу-бизнес: Аутизм сына, развод с Юсифом Эйвазовым и «отмена» в Европе: Как сейчас живет Анна Нетребко

Миллионы людей готовы заплатить немаленькую сумму, чтобы вживую услышать сопрано Анны Нетребко. О ней знает весь мир: с гастролями певица активно разъезжала по Европе, Америке и Азии, наслаждаясь долгими аплодисментами после каждого выступления.