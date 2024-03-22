❄️ Зима не хочет уходить из Крыма: Дорогу на Ай-Петри засыпало снегом На месте работают сотрудники «Крымавтодора».
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❄️ Зима не хочет уходить из Крыма: Дорогу на Ай-Петри засыпало снегом На месте работают сотрудники «Крымавтодора».