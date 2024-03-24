Чуть язык не проглотила, когда попробовала…два рецепта из кабачка

Всем большой привет! Сегодня делюсь с вами вкуснейшими, быстрыми, легкими рецептами из кабачка, все настолько просто, нарезал, добавил специи, перемешал и в духовку, а в итоге такая вкуснота, что чуть «язык не проглотила», когда попробовала.