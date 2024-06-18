Исчезновение института семьи — естественный процесс или злой умысел? В каких странах люди разводятся чаще всего Традиционная семья уходит в прошлое.
Как развитие общества способствует исчезновению семьи
Комментарии
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Элина Морозова
А это тут при чем?
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13 час.
ВА
Владимир Акулов
Все равно инстинкты берут свое...Даже если семья распалась , муж и жена , которые развелись , снова выходят замуж-женятся...Получаются новые *мобильные* семьи...Там есть дети от прежних браков и *новые* дети...Партнеры в паре уже не прикованы навек друг к другу...Каждый ищет , где ему лучше...Есть и такие пары , которые живут вместе по 50 лет ! Семьи сохраняются , но они *эволюционируют * расширяются...
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1 час.
Дмитрий Бакланов
Если семья не нужна ни мужчине, ни женщине, то и отношения между ними не нужны.
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42 мин.
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