ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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  • Дмитрий Бакланов
    Если семья не нужна ни мужчине, ни женщине, то и отношения между ними не нужны.Как развитие обще...
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Как развитие общества способствует исчезновению семьи

Как развитие общества способствует исчезновению семьи

Исчезновение института семьи — естественный процесс или злой умысел?   В каких странах люди разводятся чаще всего Традиционная семья уходит в прошлое.

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Комментарии
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Элина Морозова
А это тут при чем?
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13 час.
ВА
Владимир Акулов
Все  равно инстинкты  берут  свое...Даже  если  семья  распалась  ,  муж  и  жена  ,  которые  развелись  ,  снова  выходят  замуж-женятся...Получаются  новые  *мобильные*  семьи...Там  есть  дети  от  прежних  браков  и  *новые*  дети...Партнеры  в  паре  уже  не  прикованы  навек  друг  к  другу...Каждый  ищет  ,  где  ему  лучше...Есть  и  такие  пары  ,  которые  живут  вместе  по  50  лет  !  Семьи  сохраняются  ,  но  они  *эволюционируют  *  расширяются...
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1 час.
Дмитрий Бакланов
Если семья не нужна ни мужчине, ни женщине, то и отношения между ними не нужны.
Ответить
42 мин.

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