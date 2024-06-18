Как развитие общества способствует исчезновению семьи

ВА

Владимир Акулов

Все равно инстинкты берут свое...Даже если семья распалась , муж и жена , которые развелись , снова выходят замуж-женятся...Получаются новые *мобильные* семьи...Там есть дети от прежних браков и *новые* дети...Партнеры в паре уже не прикованы навек друг к другу...Каждый ищет , где ему лучше...Есть и такие пары , которые живут вместе по 50 лет ! Семьи сохраняются , но они *эволюционируют * расширяются...