Сводка Минобороны России о ходе проведения спецоперации на 7 января

Минобороны России приводит новые данные о ходе проведения спецоперации на Украине. На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск, ударами авиации и огнём артиллерии отражены четыре атаки штурмовых групп 32, 43, 115 механизированных и 95 воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населённых пунктов Синьковка и Ивановка Харьковской области и Терны Донецкой Народной Республики.